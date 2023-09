Todeslenker (82) hatte keinen Führerschein mehr

„Die Betroffenheit ist noch immer groß“, sucht Josef Leimer, Bürgermeister von Helpfau-Uttendorf, nach dem Ableben von Christian S. nach den richtigen Worten. Am Mittwoch fand das Begräbnis des 21-Jährigen unter riesiger Anteilnahme statt. Der Motorradfahrer war genau eine Woche zuvor in der Nachbargemeinde Geretsberg aus dem Nichts aus dem Leben gerissen worden. Gemeinsam mit zwei Freunden hatte er am Mittwochabend eine Ausfahrt gemacht, als ihn ein 82-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen übersah.