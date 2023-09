Trotz Wirtschaftsproblemen: Leitzins wieder erhöht

Angesichts der angeschlagenen Wirtschaftslage in Europa - teils droht sogar eine Rezession - mehrten sich zuletzt Stimmen, eine mögliche Zinserhöhung auszusetzen, bzw. in Zukunft den Leitzins gar wieder zu senken. Die EZB machte am Donnerstag aber einmal mehr Nägel mit Köpfen - zum bereits zehnten Mal in Folge wird der Leitzins im Euroraum angehoben. Wie schon im Juli beträgt der Schritt einen viertel Prozentpunkt.