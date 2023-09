Mit der „Krone“ Winnetous Geschichten erleben

Seit den 1910er Jahren begeistert Karl Mays Apatschenhäuptling die Massen und spätestens nach dem Spielfilm „Der Schatz im Silbersee“ gehören die Verfilmungen von Karl May zu deutscher Filmgeschichte. Um das Leben und die Werke des großen deutschen Schriftstellers zu würdigen, bringt der Karl-May-Verlag dieses Jahr das bereits dritte Band der Reihe „Karl May auf der Bühne“ heraus. Auf 400 Seiten widmet sich das Band den Inszenierungen in der DDR, Österreich und die großartigen Erfolge, die diese Aufführungen erreichten.