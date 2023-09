Aktivisten „picken“ und demonstrieren am Gürtel

Klimakleber sorgen zum Schulstart für Stau

Zuletzt sorgten die Klimakleber landesweit zum Schulstart für Aufsehen. „Gepickt“ wurde pünktlich um 7.40 Uhr am Schwarzenbergplatz in Wien. Die Proteste beschränkten sich aber nicht nur auf die Bundeshauptstadt. Auch in Graz, Innsbruck, Oberösterreich und Kärnten ging es an diesem Tag rund. In Kärnten wurde eine Aktivistin sogar von einem Mann auf einem E-Scooter angefahren.