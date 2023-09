„Alien“-Mumien schaffen es in Mexikos Parlament

Angeblich in Peru entdeckt

„Es sind nicht-menschliche Wesen“, sagte Maussan. „Wir wollen sie aber nicht als Außerirdische bezeichnen, weil wir es nicht wissen.“ Maussan gibt an, die Mumien in Peru entdeckt zu haben. Spezialisten der Nationalen Universität von Mexiko hätten sie mit Radiokarbonmessungen auf ein Alter von rund 1000 Jahren datiert.