Hier sehen Salzburgs Bosse eine „Riesengefahr“

Am 20. September starten die „Bullen“ bei Benfica Lissabon in die Champions-League-Saison, bereits am Samstag geht bei Vizemeister Sturm Graz die Generalprobe zugleich als echter Härtetest durch. Bernhard Seonbuchner begrüßt die erstarkte nationale Konkurrenz. „Das schärft unsere Sinne“, sagte Salzburgs Neo-Sportdirektor bei einem Medientermin am Mittwoch.