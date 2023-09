Salzburgs Sieger und Verlierer der ersten Monate

Mit dem 2:0 gegen Rapid am Sonntag verabschiedete sich Fußball-Meister Salzburg - verkaufte schon am Montag über 10.000 Dreier-Packages für die Champions League - in die Länderspielpause. Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer des ersten Saisonabschnitts? Hier die Bewertung: