Neues Patientenportal: Mit Handy den Arzt besuchen

Für Krankmeldung jetzt auch in die Ambulanz

Apropos Gesundheitsversorgung: Die Erstversorgungsambulanzen in den Wiener Spitälern bieten künftig auch Krankschreibungen und Verordnungen an. Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) ist von diesem Modell überzeugt, einen noch größeren Andrang auf die Kliniken erwartet er wohl nicht: „Die Kompetenzerweiterung wird den niedergelassenen Bereich spürbar entlasten.“