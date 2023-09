Iran verlegt Panzer an die Grenze zum Irak

Nach Angaben aus Teheran hatte sich der Irak Ende August in einem Abkommen beider Länder zu so einem Schritt verpflichtet. Die Islamische Republik wirft kurdischen Parteien und Gruppen im Nordirak vor, die landesweiten Proteste im Iran im Herbst 2022 unterstützt zu haben. Besonders in den iranischen Kurdengebieten ging der Sicherheitsapparat damals wie heute mit Härte gegen Demonstranten vor. Irans Streitkräfte griffen seit vergangenem Jahr regelmäßig Ziele im Nachbarland mit Raketen und Drohnen an.