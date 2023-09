Klima-Aktivisten klebten diesmal in Knittelfeld

Am Montagmorgen zu Schulbeginn hatten Mitglieder der Letzten Generation zeitgleich in drei Landeshauptstädten zugeschlagen. In Graz, Linz und Innsbruck kam es zu Chaos im Frühverkehr und sorgte für mehrere Staus. Am Mittwoch gegen 8 Uhr klebten sich drei Aktivisten in Knittelfeld auf die Fahrbahn.