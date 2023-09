Klimakleber blockierten Verkehr zum Schulstart

Zum Schulstart gab es im Morgenverkehr in Graz wieder einmal ein Verkehrschaos, das die Letzte Generation mit einer Protestaktion auslöste. Einige Demonstranten klebten sich um 7.30 Uhr vor der Sacré Coeur Schule auf die Straße und blockierten den Weg in die Innenstadt. Eltern konnten ihre Kinder nicht rechtzeitig in die Schule bringen, Unverständnis und laute Hupkonzerte ertönten als der Verkehr stockte. Sogar weinende Kinder konnte man von der Straße aus in den Autos beobachten.