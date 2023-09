Bergsteiger stirbt nach 100-Meter-Absturz

Am Ausstieg des „Intersport Klettersteigs“, der auf den Großen Donnerkogel am Gosaukamm führt, passierte das Unglück: Ein britischer Bergsteiger stürzte im weglosen Gelände 70 bis 100 Höhenmeter entlang einer Felsrinne in die Tiefe und kam in einer Schuttrinne zu liegen.