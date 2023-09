So marschierte Stadt-FPÖ-Chef mit Rechtsextremen

SPÖ und Grüne fordern Rücktritt

Dürnberger selbst schrieb in einer Stellungnahme, er habe „für unsere Sicherheit friedlich demonstriert“. Die Demo-Teilnahme führt freilich zu Rücktrittsaufforderungen. Dürnberger sei „schon vor seinem Amtsantritt rücktrittsreif“, sagt Salzburgs SPÖ-Chef David Egger. „Bislang war es in der Salzburger Politik ein absolutes No-Go, dass Politiker rechtsextreme Gruppierungen unterstützen. Die FPÖ gleitet immer stärker ins Extreme ab.“ Auch aus der Stadtpolitik kommt Gegenwind. „Wer an Demonstrationen der rechtsextremen Identitären teilnimmt, hat an Demokratie kein ernstes Interesse“, sagt SPÖ-Stadt-Klubchef Vincent Pultar.