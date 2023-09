Cobra-Einsatz als Fake: Bürger im Visier der Täter

In Panik versetzten freche Betrüger am Dienstag Stadtbewohner von Rust. Die Täter hatten es auf Erspartes und Kunstschätze abgesehen. Am Telefon gaben sie sich als Beamte der Sondereinheit Cobra aus und tischten den potentiellen Opfern eine aufsehenerregende Geschichte auf, die jedem Zuhörer unter die Haut gehen sollte.