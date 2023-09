Warum zwei Drittel der Tinder-User vergeben sind

„Vor allem als gebildete und erfolgreiche Frau in den Dreißigern ist Dating ein absoluter Albtraum“, seufzt Selina, 38 Jahre alt, frustriert. Sie ist schon lange auf der Suche nach dem Richtigen und kommt dabei wie viele andere Singles nicht an den Dating-Apps Tinder, Bumble, OkCupid und Co. vorbei. Sie hat viele Matches - also „Treffer“, mit denen es virtuell gefunkt hat -, doch zu einer Verabredung in Fleisch und Blut kommt es selten.