Ärztekammer sieht bei Ausbildung Luft nach oben

Psychiatrie schneidet am besten ab

Bei den Fächern schnitt die Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin am besten ab (4,63 von 6 Punkten), die Basisausbildung (4,16) am schlechtesten. Diese wird in Österreich nach dem Abschluss eines Medizinstudiums absolviert und dauert neun Monate. Anschließend kann eine Ausbildung zur Fachärztin beziehungsweise zum Facharzt absolviert werden. In Deutschland und der Schweiz ist wiederum gar keine Basisausbildung nötig.