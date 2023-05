Jungärzte fordern bessere Arbeitsbedingungen

Mehr Zeit für ärztliche Aufgaben, flexiblere Arbeitsmodelle, weniger Bürokratie und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Jungärzte fordern auch in der Steiermark bessere Rahmenbedingungen. Nur so könne man sicherstellen, dass auch künftig genug Ärztinnen und Ärzte ihren Dienst in heimischen Spitälern leisten.