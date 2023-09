Schwere Unwetter in Libyen: 2000 Tote befürchtet

Wasser steht drei Meter hoch

In sozialen Netzwerken wurden Videos veröffentlicht, in denen Menschen zu sehen sind, die sich auf ihre Häuser oder Fahrzeuge vor den Fluten retteten und auf Hilfe warteten (siehe Tweet unten). „Wir haben geschlafen, und als wir aufgewacht sind, haben wir festgestellt, dass das Wasser das Haus eingeschlossen hat. Wir sind im Haus und versuchen, es zu verlassen“, schilderte Ahmed Mohamed, ein Bewohner Dernas, gegenüber Reportern am Telefon die Lage. In der Küstenstadt stand das Wasser nach Augenzeugenberichten bis zu drei Meter hoch. Demnach waren Rettungsarbeiten im Gange.