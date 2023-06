Libyen: Drohnenangriffe auf Wagner-Stützpunkt

Söldner in mehreren Ländern Afrikas aktiv

Die russische Gruppe Wagner unterstützt Haftar und war in der Vergangenheit unter anderem an dessen erfolglosem Versuch beteiligt, die Hauptstadt einzunehmen. Die Söldnertruppe ist auch in anderen afrikanischen Staaten wie Mali aktiv. Ihr wird vorgeworfen, in mehreren afrikanischen Ländern Zivilistinnen und Zivilisten gefoltert und getötet zu haben.