Gewessler will den Anteil der Radfahrer verdoppeln

Bund investiert in neue Radwege

Um den Radverkehrsanteil zu erhöhen, investiere der Bund viel Geld in neue Radwege und anderweitige Förderungen. 2023 seien für das Förderprogramm 68 Millionen Euro budgetiert. Seit 2020 habe man rund 392 Kilometer an Radinfrastruktur sowie mehr als 3700 Radabstellanlagen österreichweit finanziell unterstützt, so die Ministerin.