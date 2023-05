Diensträder machen uns 463 Millionen Euro fitter

„Wahnsinn, wie viele Unternehmen sich melden und Interesse zeigen, aktuell sind wir mit mehreren hundert im Gespräch.“ Zu den Kunden gehören in Österreich z. B. die Aldi Süd Holding oder TÜV-Austria Group, in Deutschland u. a. Bosch, SAP und die Deutsche Bahn. Aber: „Das Potenzial in Österreich ist noch sehr wenig ausgeschöpft. Wir sind quasi erst am Anfang. Eines kann ich jedoch schon definitiv sagen: Österreich ist ein super radbegeistertes Land!“ Nicht nur für die immer mehr werdenden Dienstrad-Anbieter lohnt sich das Konzept. „Es ist eine Win-win-Angelegenheit für alle Beteiligten“, weiß de Jong.