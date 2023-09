Eishockey-Legende Koch schreibt für die „Krone“

Wichtig wird sein, dass in schlechten Phasen die Ruhe bewahrt wird. Jedes Spiel zu gewinnen ist unmöglich. Was mir aber beim Kader fehlt, ist jemand, der die Stars beschützt. Ein harter „Polizist“, der auch Eishockey spielen kann. Denn der KAC muss sich am Eis mehr Respekt verschaffen!