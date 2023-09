Noch einmal Rekorde in der alten Postcity

Noch einmal durfte sich die Ars Electronica, die am Sonntag endete, in der Postcity, dem ehemaligen Postverteilerzentrum am Linzer Bahnhof, ausbreiten. Das Thema des Medienfestivals lautete „Who owns the Truth?“. Man zählte heuer mehr als 88.000 Eintritte. Ein Rekord! Außerdem wurde die neue Digital-Uni IDSA aus der Taufe gehoben.