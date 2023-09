Shiffrin und Kilde studieren „Pink“-Tanz ein

Saisonauftakt Ende Oktober

Ein bisserl haben die beiden ja noch Zeit, den Tanz fertig einzustudieren. Aber spätestens Ende Oktober sollte er sitzen. Dann nämlich werden sich die beiden wieder auf ihr eigentliches Steckenpferd konzentrieren. Am 28. Oktober startet die neue Ski-Weltcup-Saison in Sölden: am Samstag mit dem Riesentorlauf der Damen, am Sonntag mit jenem der Herren. Gut möglich, dass Shiffrin und Kilde danach jeweils im Zielraum ihren „Pink“-Move zur Schau stellen.