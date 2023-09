Interview mit Proll: „Kann denn Liebe Sünde sein?“

Ihr lebt heute mit euren zwei Buben in Innsbruck, aber du warst bis zwölf bei deiner Oma im Waldviertel und bist dann in Wien zur Schule gegangen. Was empfindest du am ehesten als Heimat?

Das Aufwachsen im Waldviertel - in Haugschlag bei Litschau - war sicher meine prägendste Zeit. Ich bin auch immer wieder und sehr gerne dort, weil mein Bruder und ich von unserem Vater dort ein Haus geerbt haben. Andererseits bin ich jetzt sehr mit Tirol verbunden, weil ich selber Kinder hab und eben das jetzt mein Zuhause ist. Im Übrigen ist es komisch: Sowohl bei meinen Kindern als auch bei meinen Verwandten im Waldviertel hab ich das Gefühl, die wissen eigentlich gar nicht, was ich hauptberuflich mach.