Innsbruck kassiert in München deutliche 2:9-Abfuhr

Schon die ersten zehn Minuten vor 3000 Zuschauern in der Olympia-Eishalle hatten es in sich. Die Münchner gingen nach knapp fünf Minuten in Führung, Bär gelang aber keine eineinhalb Minuten später in Unterzahl die Antwort. Das Eigengewächs reagierte am schnellsten, nachdem der Puck hinter Münchens Goalie Daniel Allavena zu liegen kam und stellte auf 1:1.