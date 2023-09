Dritte Klasse startet heute ohne Lehrerin

„Guten Morgen, Frau Lehrerin!“, „Guten Morgen, Kinder!" - heute wird’s in einer dritten Klasse der Volksschule 44 in Linz-Pichling zum Schulstart nicht so fröhlich zugehen. Die Klasse startet ohne Lehrerin ins neue Schuljahr - inzwischen suchen Eltern schon auf Sozialen Medien nach einer Lehrperson. Kein Einzelfall. In Summe sind an Oberösterreichs Pflicht- und Höheren Schulen, wo sich heute 172.813 Kinder einfinden, rund 150 Pädagogen-Stellen unbesetzt. Um langfristig den Mangel zu beheben, wird in Maturaklassen heuer aktiv für den Lehrerjob geworben.