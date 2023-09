Erst wurde diskutiert, dann ging die Post ab

Wer den Angelika-Kauffmann-Saal in Schwarzenberg von der Schubertiade her kennt, staunte an diesem Freitagabend. Farbiges Licht auf dem Podium, große Lautsprecher daneben, und der Saal voll besetzt mit vorwiegend jüngeren Menschen. Bereits vor neunzehn Uhr begann der lange Abend mit einem „Talk“ zwischen Thea Dorn (Literarisches Quartett) und Martin Radjaby (österreichischer Stratege und Mediengestalter), moderiert vom bekannten deutschen TV-Journalisten Claus Kleber. Zum Thema „Sprache MACHT Veränderung?“ diskutierten die drei über das Gendern, über die Wortwahl in den Medien und auch darüber, ob man einen Begriff wie „Heimat“ wirklich einer rechten Partei überlassen sollte. In der ganzen Diskussion fiel auf, wie viel von den deutschen Verhältnissen die Rede war, wie wenig, trotz der wichtigen Wortmeldungen Radjabis, von den österreichischen.