Teichtmeister-Urteil: FP schnürt Kinderschutzpaket

Kickl: „Teichtmeister-Urteil verstehen viele Menschen nicht“

Ein Urteil, das laut Kickl „viele Menschen“ nicht verstünden. Eine FPÖ-geführte Bundesregierung würde jedenfalls „die Opfer mit all ihren Bedürfnissen“ ins Zentrum des Kinderschutzes stellen, kündigte Kickl in der Aussendung an.