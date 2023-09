Pkw-Lenkerin bei Unfall in Tunnel tödlich verletzt

Am Sonntag gegen 3.34 Uhr heulten in Klagenfurt die Sirenen. Eine Frau war mit ihrem Pkw auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Italien unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache im Ehrentalerbergtunnel gegen die Wand krachte, wodurch das Fahrzeug sofort zu brennen begann.