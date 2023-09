Rotes Steuermodell auf dem Prüfstand

Arbeitseinkommen entlasten

Er gesteht jedoch zu, dass Vermögen im Gegensatz zu den Einkommen in Österreich ungleich verteilt sind. „Österreich ist ein Land der Mieter. Daher fehlt es am Vermögen in der Mitte.“ Eine Erbschaftssteuer gibt es indes in vielen Ländern - „allerdings sind die Einnahmen überschaubar“. Tatsächlich rechnet die SPÖ in ihrem Modell mit lediglich bis zu 800 Millionen Euro.