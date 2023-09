Bursche tot - Jugendlicher in Bayern gestand Tat

Der Verdächtige wurde gegen 18 Uhr an seinem Wohnsitz festgenommen. In seiner Wohnung sei die mutmaßliche Tatwaffe gefunden worden, hieß es am Samstag seitens der Polizei. Der Jugendliche habe die Tat auch bereits gestanden und befinde sich nun in Untersuchungshaft. Um Spuren zu sichern, sperrte die Kriminalpolizei am Samstagmittag erneut den Bereich rund um das Schulzentrum in Lohr ab.