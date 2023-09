Junge (14) in Bayern tot auf Schulgelände gefunden

Jugendliche Täter

Die Tat weckt Erinnerungen an mehrere Vorfälle unter Jugendlichen der vergangenen Monate - unter anderem an jenen 14-Jährigen, der seinen gleichaltrigen Spielkameraden in Wunstorf nahe Hannover ermordet hat. Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass ein elf Jahre alter Bub für den gewaltsamen Tod eines zehnjährigen Mädchens in einem Kinderheim im oberfränkischen Wunsiedel (Bayern) verantwortlich sein soll.