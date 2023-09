Putin will jetzt engere Verbindungen mit Nordkorea

Kim-Putin-Treffen in Wladiwostock?

Zuletzt gab es Berichte, dass Kim in den kommenden Tagen ins russische Wladiwostok reisen könnte, um dort Putin zu Gesprächen über Waffengeschäfte zu treffen. Die „New York Times“ berichtete, dass Kim in einem gepanzerten Zug in die etwa 700 Kilometer Luftlinie entfernte russische Hafenstadt an der Pazifikküste reisen könnte. Dort findet ab Sonntag und noch bis 13. September das Östliche Wirtschaftsforum statt. Kim und Putin hatten sich schon 2019 in Wladiwostok getroffen.