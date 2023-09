Abaya-Verbot: Morddrohung gegen Schulleiter

Weil das Mädchen mehrmals von der Schule abgewiesen worden war, rief der erzürnte Mann am Donnerstag den Direktor im zentralfranzösischen Clermont-Ferrand an und bedrohte diesen. Daraufhin klickten die Handschellen. Französischen Medienberichte zufolge befand sich der Vater auch am Freitag noch in U-Haft.