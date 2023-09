Sommerliches Wetter verlängert oö Badesaison

Als Ausgleich für die fürchterlich verregneten Tage im August spendieren uns die Wettergötter noch bis in den September hinein strahlend schön sommerliches Badewetter. GeoSphere Austria zufolge knacken die Temperaturen am Wochenende sogar noch einmal die 30-Grad-Marke! Auch in der kommenden Woche sind lokale Schauer in der Ausnahme, mildes sonniges Spätsommerwetter überwiegt. Das haben einige oberösterreichische Freibäder zum Anlass genommen, den Wechsel in die Wintersaison noch etwas hinauszuzögern.