Harter Kampf um Kinderseele - so kann er gelingen

Soziale Medien und überbordender Leistungsdruck sorgen bereits in jungen Jahren für düstere Gedanken. Dieser Druck findet oft auch in der Schule statt: Zum Start des neuen Semesters fragen sich viele Eltern, wie sie ihren Kindern am besten helfen können, möglichst reibungslos durchs Schuljahr zu kommen.