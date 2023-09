Wolf: Steiermark legt Abschuss-Verordnung vor

Verordnung tritt nach Almsommer in Kraft

Die Landesregierung argumentierte stets, dass man eine rechtlich wasserdichte Verordnung vorlegen möchte. Nun scheint man sich sicher zu sein: Die Verordnung geht am Montag in eine vierwöchige Begutachtungsfrist, sie wird also wohl erst gegen Jahresende in Kraft treten können.