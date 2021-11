Leben mit Wolf & Bär: Steiermark hat keinen Plan

Von Andreas Zedrosser kommt ein Blick in den Norden, der verdeutlicht, welche drastischen Auswirkungen unterschiedliche Handlungsweisen haben: „In Norwegen gibt es 100 Bären und zwei Millionen Schafe, die meist unbeaufsichtigt im Wald leben“, so der gebürtige Kärntner, der in Norwegen lebt. „Zum Vergleich: In Schweden sind es 3000 Bären und 600.000 Schafe, aber eingezäunt.“ Fazit: „In Norwegen hat man im Jahr Tausende gerissene Schafe. In Schweden fünf. Dementsprechend fällt auch die Akzeptanz der Bevölkerung aus.“ Was zeigt: Ein kluges Raubtiermanagement mit Herdenschutz und Einzäunung wirkt Wunder.