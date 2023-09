Uralt-Panzer holt Putins Drohnen billig vom Himmel

So verwundert es nicht, dass Deutschland im Februar die Produktion neuer Munition in Auftrag gegeben hat. Wie das deutsche Verteidigungsministerium am Dienstag in Berlin mitteilte, lieferte Rheinmetall eine erste fünfstellige Anzahl an Patronen aus. Für die neuwertige Munition liegt der Kostenpunkt allerdings etwas höher: Der Gesamtpreis für die Lieferung wird auf 168 Millionen Euro beziffert - also 560 Euro pro Granate.