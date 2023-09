Waffe mit Nebenwirkungen: USA liefern Uranmunition

Laut westlichen Offiziellen sind auch die russischen Streitkräfte im Besitz der DU-Munition. Geschosse mit abgereichertem Uran sind in vielen Ländern Teil des Militärarsenals, insbesondere in den USA und Russland. Sie wurde im Zweiten und Dritten Golfkrieg eingesetzt sowie im ehemaligen Jugoslawien 1990. Das Pentagon hat eingeräumt, abgereichertes Uran im Jahr 2015 zweimal im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat (IS) in Syrien eingesetzt zu haben.