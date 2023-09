Amira Pocher: Nachdenkliche Worte nach Trennung

„Wir dachten uns, dass wir das hier auf diesem Wege wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt“, teilte Amria Pocher in der neuesten Folge des Podcasts „Die Pochers!“ am Donnerstag mit. Jetzt ist es also amtlich: Amira und Oliver Pocher gehen von nun an getrennte Wege.