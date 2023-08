Amira wollte Trennung: Ehe-Aus bei den Pochers!

Ruhig und sachlich verkünden die beiden dann ihr Ehe-Aus. Nur zum Schluss wirkt es fast so, als würden sie von ihren Emotionen übermannt. „Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können“, so Amira Pocher schließlich. „Wir sind getrennt.“