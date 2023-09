Neues Kurzarbeitsmodell nun fixiert

Ohne großes Aufsehen haben sich Regierung und Sozialpartner auf ein neues Kurzarbeit-Dauermodell per 1. Oktober verständigt. In den Grundzügen folgt die Regelung dann wieder den Vor-Corona-Bestimmungen. Der ÖGB peilt allerdings weiter die in der Pandemie gängige Ersatzrate von bis zu 90 Prozent des Nettoeinkommens an. Eine entsprechende Mustervereinbarung der Sozialpartner befinde sich noch in finaler Abstimmung, erklärte der Gewerkschaftsbund.