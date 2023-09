„Bedauerlich“: EU rügt ihren Mann in Wien scharf

Verständnis von den Grünen

Zustimmung erhielt Selmayr indes für seine Aussage von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Er habe „das auch schon so bezeichnet“, sagte Kogler in einem Puls24-Interview zum „Blutgeld“-Sager des EU-Kommissionsvertreters. „Es war einfach ein Fehlverhalten, Putin den roten Teppich in Wien auszurollen“, das habe er schon 2014 gesagt, erklärte der Vizekanzler. Andere hätten „den Karren in den Dreck gezogen und wir ziehen ihn wieder raus“, so Kogler. Er gebe aber Selmayr in der Sache recht, er selber habe eine „ähnliche Sprache“ gewählt, sei aber auch kein Diplomat, betonte Kogler.