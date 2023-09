So bleiben leere Wohnungen wohl weiter ungenutzt

In rund 132.000 Wohneinheiten in Oberösterreich ist laut Landesrechnungshof (LRH) keine Person mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet. Etwa 30.000 Wohnungen stehen tatsächlich leer. Es gäbe also ein großes Potenzial, Leerstände zur Wohnraumschaffung zu nutzen, anstatt zu Hausbauzwecken weiter Grünland in Bauland umzuwidmen. Dieses Potenzial werde aber zu wenig genutzt, meint die Wohnbausprecherin der Grünen, Ines Vukajlović. Im Gegenteil: „Die schwarz-blaue Landeskoalition legt sogar einen Rückwärtsgang ein.“