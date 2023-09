„Menschen zu helfen, ist ein schönes Gefühl“

Kritische Zeit überbrücken

Der 42-Jährige ist als qualifizierter „First Responder“ mit seinem Notfallrucksack oft schneller am Ort des Geschehens als die Rettung. Seit über 10 Jahren engagiert er sich ehrenamtlich und kommt direkt zur betroffenen Person in Not. So auch an jenem eiskalten Schneetag. „Ich musste die Frau wärmen und habe die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes mit Ersten-Hilfe-Maßnahmen überbrückt.“ Rund 20 Minuten hätte der Rettungswagen nach Kleinsölk gebraucht. „In unserer abgelegenen Gemeinde kann das dauern.“