Salzburg: Ausflugsfahrt endete für Ehepaar tödlich

Massiver Aufprall am Gegenhang

Der Lenker, ein 60-Jähriger, und seine Beifahrerin (57) kamen mit dem Gefährt völlig unvermittelt von der Straße ab. Die beiden prallten in ein massives Verkehrszeichen, stürzten über eine drei Meter hohe Böschung und prallten am Gegenhang auf. Der Mann und die Frau waren zudem vom Fahrzeug geschleudert worden.