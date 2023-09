Keine Einigung! Red Bull zerrt Winzer vor Gericht

Jetzt ist das italienische Patentamt am Zug

In den kommenden Monaten wird die Causa vor einem italienischen Patentamt landen. Im Dezember dürfte ein Urteil fallen. „Red Bull hat nicht eingelenkt und macht jetzt ernst“, sagt Muggittu. Angst und bange wird dem stolzen Sarden deshalb nicht. Im Gegenteil! Der Italiener bleibt betont gelassen: „Ich werde bis zum Schluss um mein Logo kämpfen.“ Seit Kurzem füllt der Winzer neben Rotwein auch einen Rose in Flaschen ab. Selbstredend zieren auch diese das umstrittene Emblem mit zwei schwarzen Ochsen und einem roten Streifen. „Ich habe sicher nichts kopiert“, beharrt Muggittu.