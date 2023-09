Problemwolf darf nicht erlegt werden

Einfach so hinnehmen will auch Gantner den Spruch des Landesverwaltungsgerichts nicht. Bereits in der nächsten Landtagssitzung am 4. Oktober werde ein entsprechender Antrag eingebracht, um eine Lösung auf dem Verordnungsweg zu schaffen: „Im Interesse der Alpwirtschaft und zum Schutz der Nutztiere auf den Alpen müssen wir rasch handlungsfähig sein, wenn es zu Wolfsrissen kommt.“ Deshalb brauche man nun schnellstmöglich eine Wolfsverordnung. Ziel sei es nicht, den Wolf auszurotten, betonte der Landesrat. Man werde aber auch nicht zusehen, wie der große Beutegreifer die Almwirtschaft gefährde.